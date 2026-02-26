Viola News
Felipe Melo, altro sfottò alla Juve: “Tutti a casa!” E poi si scaglia sui tifosi

Felipe Melo prende in giro la Juventus sui social dopo l’eliminazione dalla Champions League.
L’ex centrocampista Felipe Melo, da sempre molto legato ai colori del Galatasaray, ha nuovamente preso di mira la Juventus sui social, dopo lo sfottò seguito al 5-1 dell’andata.

Ieri sera, i turchi hanno eliminato la Juventus dalla Champions League, con un risultato complessivo di 7-5 deciso soltanto ai tempi supplementari.

Felipe Melo, protagonista anche la scorsa settimana, non si è fatto attendere. In una prima storia pubblicata su Instagram ha festeggiato l’eliminazione dei bianconeri intonando il coro: “Tutti a casa ale!”. Poco dopo, il brasiliano ha voluto però precisare un concetto rivolto ai tifosi: “Massimo rispetto per la Juventus come club. Ma tutti quei tifosi che vengono qui sul mio profilo a parlare troppo devono stare zitti e tornarsene a casa e dormire. Ripeto, massimo rispetto per la Juventus; è il club più importante del mondo.” (QUI SOTTO IL VIDEO)

