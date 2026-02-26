Felipe Melo, altro sfottò alla Juve: “Tutti a casa!” E poi si scaglia sui tifosi

Felipe Melo, protagonista anche la scorsa settimana, non si è fatto attendere. In una prima storia pubblicata su Instagram ha festeggiato l’eliminazione dei bianconeri intonando il coro: “Tutti a casa ale!”. Poco dopo, il brasiliano ha voluto però precisare un concetto rivolto ai tifosi: “Massimo rispetto per la Juventus come club. Ma tutti quei tifosi che vengono qui sul mio profilo a parlare troppo devono stare zitti e tornarsene a casa e dormire. Ripeto, massimo rispetto per la Juventus; è il club più importante del mondo.” (QUI SOTTO IL VIDEO)