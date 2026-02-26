L'ex portiere Luigi Sepe, in un'intervista a Tuttosport, si è espresso in merito alla lotta salvezza che coinvolge Torino e Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Sepe: “La Fiorentina si salverà. Ha una rosa costruita per arrivare in Europa”
altre news
Sepe: “La Fiorentina si salverà. Ha una rosa costruita per arrivare in Europa”
Il commento dell'ex portiere viola Luigi Sepe sulla lotta salvezza
Ok che la Fiorentina è partita malissimo, ma non la metterei nella lotta retrocessione: ha una rosa costruita per arrivare in Europa e si salverà. Anche il Toro ha valori superiori a quelle in coda: per questo sono fiducioso che possano riuscire a tirarsi fuori dalla bagarre della lotta salvezza. Quando sei lì in fondo e non ci sei abituato, da giocatore ti prendi male, ti spaventi e vai in difficoltà. I granata però hanno tutto per risalire.
© RIPRODUZIONE RISERVATA