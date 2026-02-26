Doppio ex, Felipe: “L’Udinese può vincere con tutti. Ecco come limitare Zaniolo”

Contro la Fiorentina—
L'Udinese può vincere contro tutti, anche contro la Fiorentina, nonostante le assenze di Solet e Davis. Ma è doveroso porre rimedio alle lacune in fase difensiva, dove adesso vedo andare in difficoltà anche gli esterni.
L'ex Zaniolo—
Contro il Bologna - una partita brutta - ho visto solo una ricerca costante di Zaniolo, che può essere limitato se gli avversari gli piazzano addosso un marcatore. Bisogna trovare altre soluzioni, anche perché Atta sta attraversando un momento opaco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA