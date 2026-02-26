Doppio ex, Felipe: “L’Udinese può vincere con tutti. Ecco come limitare Zaniolo”

Viola News
Il commento del doppio ex di Udinese e Fiorentina
Oggi la Fiorentina affronta lo Jagiellonia nella gara di ritorno dei play off di Conference League, ma uno sguardo sarà posto alla sfida di lunedì contro l'Udinese. Il doppio ex, Felipe Dal Bello, si è espresso in merito in un'intervista al Messaggero Veneto:

L'Udinese deve vedere tutti gli scontri come gare fondamentali, a partire da quella delicata contro la Fiorentina. Otto punti di vantaggio dalla zona retrocessione non sono pochi, ma non sono neanche tanti sui 36 a disposizione per tutte le squadre. Non credo ci siano rischi per la salvezza, ma quando sei in ballo conta come arrivi in certe situazioni. L'Udinese nelle ultime tre giornate si è fermata e se prima aveva quindici punti dalla Fiorentina, ora la viola può portarsi a -5. La situazione psicologica tra l'Udinese e le altre concorrenti è molto diversa.

Contro la Fiorentina

L'Udinese può vincere contro tutti, anche contro la Fiorentina, nonostante le assenze di Solet e Davis. Ma è doveroso porre rimedio alle lacune in fase difensiva, dove adesso vedo andare in difficoltà anche gli esterni.

L'ex Zaniolo

Contro il Bologna - una partita brutta - ho visto solo una ricerca costante di Zaniolo, che può essere limitato se gli avversari gli piazzano addosso un marcatore. Bisogna trovare altre soluzioni, anche perché Atta sta attraversando un momento opaco.

