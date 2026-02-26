CorFio avverte: “Viola, guai a sottovalutare lo Jagiellonia. Conta l’atteggiamento”

Paolo Vanoli ha indicato con chiarezza l’obiettivo per il ritorno dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia : affrontare la gara con mentalità vincente senza farsi condizionare dallo 0-3 dell’andata, ma allo stesso tempo gestendo le energie in vista della lotta salvezza in Serie A. Il tecnico ha sottolineato come il vero traguardo sia il passaggio del turno, ma ancor di più l’atteggiamento con cui la Fiorentina saprà affrontare una partita che rappresenta un test di maturità, contro una squadra organizzata e capace di pressare alto.

La sfida europea si inserisce in una fase di crescita dei viola anche in campionato. Dopo un avvio difficile, la squadra ha raccolto 18 punti nelle ultime 11 giornate, mostrando segnali evidenti di miglioramento sia sul piano offensivo sia su quello difensivo. Sono aumentate le conclusioni, la precisione nei passaggi e i dribbling, mentre sono calati gol e tiri subiti. Secondo Vanoli, questi numeri riflettono una squadra più compatta e attenta, anche se restano margini di miglioramento nella gestione difensiva, con e senza palla.