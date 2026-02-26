Fiorentina, senti Gazzetta: “In Conference puoi arrivare in fondo, come in passato”

La Gazzetta dello Sport sulla Conference League

Redazione VN 26 febbraio 2026 (modifica il 26 febbraio 2026 | 10:48)

«Vogliamo onorare la Conference e vincerla», ha detto Roberto Piccoli, che oggi sostituirà Moise Kean al centro dell'attacco, come è già successo una settimana fa in Polonia. Dal -9 di Bialystok al clima accogliente di Firenze, dove la temperatura è salita vertiginosamente in poco tempo, insieme all'entusiasmo.

Vanoli oggi può fare poker anche senza segnare gol e subendone non più di due, centrando gli ottavi per la quarta volta di fila, perché l'obiettivo numero uno è qualificarsi.

Però vincere aiuta a vincere e allungare a quattro la striscia dei successi sarebbe un importante segnale di continuità per un gruppo che ha dovuto cambiare in corsa il focus stagionale, rassegandosi a un'annata di tribolazioni. In Conference tutto può ancora succedere, perché la Fiorentina ha le potenzialità per potersela godere fino in fondo, come ha già dimostrato in passato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.