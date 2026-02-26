Fiorentina, vietato distrarsi. Repubblica avverte: “Ricordate contro il Braga?”

Neppure un largo vantaggio conquistato in trasferta può mettere davvero al riparo in Conference League, e la Fiorentina lo sa bene. La storia recente europea dei viola è lì a ricordarlo: successi netti che si sono trasformati, nel ritorno, in serate di tensione e sofferenza.
L'articolo de la Repubblica che apre le porte alla sfida di Conference League contro lo Jagiellonia
Accadde con il 4-0 rifilato allo SC Braga nell’era di Vincenzo Italiano, subito messo in discussione da uno 0-2 incassato nei primi minuti del ritorno. Ancora più emblematico il caso di Poznan: dal 4-1 esterno al 3-0 per il Lech Poznań in pochi minuti. Più recentemente, nel play-off di agosto, il 3-0 sul campo del Polissya rischiò di non bastare dopo il doppio svantaggio all’intervallo al Franchi.
Ecco perché la sfida di ritorno contro il Jagiellonia Białystok, in programma stasera alle 18.45, non sarà una formalità, nonostante il 3-0 conquistato in Polonia. Alla vigilia, il tecnico Paolo Vanoli ha messo in guardia l’ambiente: passare il turno è la priorità, ma sarà anche un test di mentalità.
