Fiorentina, vietato distrarsi. Repubblica avverte: “Ricordate contro il Braga?”

Neppure un largo vantaggio conquistato in trasferta può mettere davvero al riparo in Conference League , e la Fiorentina lo sa bene. La storia recente europea dei viola è lì a ricordarlo : successi netti che si sono trasformati, nel ritorno, in serate di tensione e sofferenza.

Ecco perché la sfida di ritorno contro il Jagiellonia Białystok, in programma stasera alle 18.45, non sarà una formalità, nonostante il 3-0 conquistato in Polonia. Alla vigilia, il tecnico Paolo Vanoli ha messo in guardia l’ambiente: passare il turno è la priorità, ma sarà anche un test di mentalità.