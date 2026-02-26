CorSport e l’avvertimento di Vanoli: “Stiamo attenti”. Esame per il carattere

Guai a sottovalutare lo Jagiellonia

Redazione VN 26 febbraio 2026 (modifica il 26 febbraio 2026 | 09:28)

"Stiamo attenti". Al centro di tutto, per Paolo Vanoli, c’è il passaggio agli ottavi di finale di Conference League: un obiettivo imprescindibile, soprattutto dopo il 3-0 conquistato in Polonia. Proprio questo vantaggio, però, rende la sfida di ritorno una vera “prova d’esame” sul piano della mentalità. Vanoli insiste sull’importanza di interpretare bene la seconda partita, gestire meglio i minuti finali in fase difensiva e, allo stesso tempo, risparmiare energie preziose in vista del campionato, dove la Fiorentina è chiamata a conquistare la salvezza.

Il tecnico viola invita a non fidarsi di nulla di apparentemente scontato, soprattutto in Europa. Lo Jagiellonia viene descritto come una squadra organizzata, capace di pressare e giocare con qualità, guidata da un allenatore giovane e preparato. Vanoli allarga il discorso al calcio internazionale, spesso sottovalutato, ricordando come la crescita della Premier League sia stata trainata da tecnici di alto livello. Il messaggio è chiaro: la Fiorentina dovrà ripetere una gara di grande accortezza, senza pensare che il discorso qualificazione sia già chiuso.

Infine, spazio agli uomini e alle risorse della rosa. Vanoli ha chiamato tutti a raccolta, giovani compresi, elogiando Comuzzo come difensore completo e futuro pilastro viola. Restano fuori dalla lista UEFA Brescianini e Rugani, ma cresce l’attesa per rivedere in campo Albert Gudmundsson, considerato un giocatore fondamentale: l’obiettivo è concedergli un minutaggio significativo, all’interno di una gestione attenta delle energie e delle rotazioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.