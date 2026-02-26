Gazzetta: “Fiorentina, è una questione di mentalità. Come cambia la formazione”

Per Paolo Vanoli la priorità assoluta resta l’aspetto mentale. Dal suo arrivo a Firenze ha insistito su lavoro, sacrificio e lucidità, consapevole che anche con un vantaggio importante la Fiorentina non può permettersi cali di concentrazione. I recenti segnali, come il finale sofferto contro il Pisa, confermano quanto la gestione del vantaggio sia ancora un passaggio di crescita. Per questo il ritorno di Conference viene visto come un vero esame di maturità, da affrontare senza sottovalutare lo Jagiellonia, squadra organizzata, tecnica e capace di pressare.