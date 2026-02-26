Un Franchi quasi deserto, Nazione: “I numeri dei tifosi viola presenti oggi”

I tristi numeri del Franchi

Redazione VN 26 febbraio 2026 (modifica il 26 febbraio 2026 | 10:41)

Dopo il derby quasi esaurito di lunedì contro il Pisa, lo Stadio Artemio Franchi si presenterà stasera in versione ridotta per la gara di Conference. Sono attesi circa 8.000 spettatori, con poche possibilità di superare quota diecimila: un dato in linea con le precedenti edizioni del torneo. A incidere sulla scarsa affluenza contribuiscono sia il risultato dell’andata, lo 0-3 in Polonia che sembra aver ipotecato la qualificazione della Fiorentina, sia l’orario poco agevole delle 18.45.

Molti tifosi, dopo lo sforzo fatto per il derby, hanno scelto di affidarsi alla squadra e rimandare la presenza allo stadio ai turni successivi, ritenuti più competitivi. La sensazione diffusa è che il discorso qualificazione sia già indirizzato, riducendo così l’urgenza di essere sugli spalti nonostante l’importanza del passaggio del turno.

Dalla Polonia sono comunque attesi circa 1.250 sostenitori dello Jagiellonia, tra cui una frangia di circa 300 ultras considerata a rischio. Per questo motivo la prefettura ha disposto i consueti divieti e un piano di sicurezza rafforzato, preparato da giorni nei minimi dettagli anche in collaborazione con la polizia polacca, con un livello di allerta giudicato elevato. Lo scrive la Nazione.