Nazione: “Franchi, cosa è successo con la maxi-trave”. Parla l’esperto

A chiarire il quadro interviene Daniele Puccini, ingegnere strutturista dello Studio Techne, secondo cui situazioni simili non sono rare nei cantieri complessi, specie con tempi di esecuzione stretti. Una possibile causa è la realizzazione delle travi prefabbricate senza un rilievo aggiornato delle strutture in calcestruzzo effettivamente costruite. Dopo i rilievi tecnici si deciderà la soluzione più opportuna—correggere il calcestruzzo o modificare l’acciaio—consapevoli che l’inconveniente comporterà un inevitabile aumento di tempi e costi. Lo scrive la Nazione.
