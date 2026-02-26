Nazione: “Franchi, cosa è successo con la maxi-trave”. Parla l’esperto

Il cantiere dello Stadio Artemio Franchi ha registrato uno stop temporaneo nel montaggio delle maxi travi della nuova curva Fiesole per motivi di sicurezza. Il blocco è stato causato da un lieve disallineamento – di pochi centimetri – riscontrato durante l’installazione della seconda trave, poi rimossa. Le verifiche tecniche hanno evidenziato differenze di tolleranza tra le strutture in acciaio e quelle in calcestruzzo armato: una criticità possibile quando si integrano materiali con caratteristiche costruttive diverse, senza che ciò implichi problemi strutturali.

Le carpenterie metalliche risultano conformi al progetto esecutivo; per le opere in calcestruzzo è in corso un rilievo di dettaglio per valutare se intervenire sull’interfaccia in cemento armato o apportare adeguamenti puntuali alle strutture in acciaio. Da Palazzo Vecchio fanno sapere che il disallineamento delle barre di ancoraggio ha impedito il completamento del montaggio, rendendo necessario il riposizionamento della trave. Si è però deciso di anticipare alcune prove di collaudo e programmare nuovi sopralluoghi per le fasi successive, con l’obiettivo di garantire qualità e standard di sicurezza.