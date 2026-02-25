Grassia: “Col Pisa respiro bloccato sul tiro di Fazzini. Essenziale vincere a Cremona”

Filippo Grassia è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno di oggi, esprimendosi circa il gol sbagliato di Fazzini col Pisa e le aspettative sulla Fiorentina:
La Fiorentina nei preliminari di Conference ha sempre sofferto. Il successo sul Pisa è stato estremamente importante, anche se arrivare fino all'ultimo minuto di gioco col respiro bloccato dopo l'errore di Fazzini. Dopo aver superato il portiere avversario, bastava che la giocasse orizzontalmente e invece ha preferito provarci.
I punti deboli e le aspettative—
Non si può lasciare metà campo agli avversari, portandoli fino al limite dell'area di rigore. Ci sarà tempo per sistemare la situazione.... spero in un pareggio a Udine e poi la vittoria con la Cremonese. Fare 7 punti in 3 gare sarebbe ottimale.
