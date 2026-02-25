Il giornalista di La7, Luca Speciale, ha commentato su X di Luca Ranieri. Le sue parole sul difensore viola:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social Speciale su Ranieri: “L’ho ritenuto eccessivo. Ma che bello quell’urlo col Pisa”
social
Speciale su Ranieri: “L’ho ritenuto eccessivo. Ma che bello quell’urlo col Pisa”
Le parole del giornalista e tifoso viola, Luca Speciale, sulla stagione di Luca Ranieri con la Fiorentina e quell'esultanza a fine partita
Spesso l'ho ritenuto eccessivo, sopra le righe e quasi irritante. Una stagione difficile la sua, sicuramente condizionata anche dal peso di una fascia per carattere ed esperienza non doveva portare. Però, al di là delle valutazioni tecniche, questo ragazzo, occhi bagnati da emozioni e rabbia, tiene come pochi a questa cosa chiamata Fiorentina e contro il Pisa, per una volta, ho condiviso il suo urlo liberatorio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA