Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS social Dodò festeggia: “Meritiamo questa gioia, ma strada ancora lunga”

social

Dodò festeggia: “Meritiamo questa gioia, ma strada ancora lunga”

Dodò
Le parole del terzino della Fiorentina, Dodò, al termine dell'importantissima vittoria trovata contro il Pisa
Redazione VN

Il terzino della Fiorentina, Dodò, ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle immagini per festeggiare l'importante vittoria trovata contro il Pisa. Il suo commento:

➕3️⃣ punti, andiamo ragazzi , meritiamo di vivere questi momenti di gioia, continuiamo così perché la strada è lunga

Leggi anche
Solomon esulta: “Tre punti importantissimi, il derby è nostro!”
Violanews è anche su TikTok: corri a seguirci

© RIPRODUZIONE RISERVATA