Il terzino della Fiorentina, Dodò, ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle immagini per festeggiare l'importante vittoria trovata contro il Pisa. Il suo commento:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social Dodò festeggia: “Meritiamo questa gioia, ma strada ancora lunga”
social
Dodò festeggia: “Meritiamo questa gioia, ma strada ancora lunga”
Le parole del terzino della Fiorentina, Dodò, al termine dell'importantissima vittoria trovata contro il Pisa
➕3️⃣ punti, andiamo ragazzi , meritiamo di vivere questi momenti di gioia, continuiamo così perché la strada è lunga
© RIPRODUZIONE RISERVATA