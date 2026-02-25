Oggi, durante il Pentasport di Radio Bruno, abbiamo sentito la voce di Francesco Flachi, ex viola che si è così espresso per quanto riguarda la condizione della Fiorentina alle porte della sfida di domani al Franchi:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Flachi: “Piccoli non abbastanza cattivo. Fazzini è imprevedibile”
news viola
Flachi: “Piccoli non abbastanza cattivo. Fazzini è imprevedibile”
Ecco le parole di Francesco Flachi al Pentasport di oggi.
La squadra ha cambiato mentalità, sa quello che fa. Solomon ed Harrison vanno molto dentro gli spazi e tutto questo agevola più Kean. Parisi e Dodo devono creare superiorità numerica arrivando a crossare palle gol. Fazzini mi piace molto, è imprevedibile e può cambiare molto ancora. Situazione più particolare quella di Piccoli: non ha avuto la cattiveria calcistica di rubargli il posto, si poteva ritagliare qualche spazio in più quando ne ha avuto l'occasione... ma capisco che sia difficile quando ne giochi una si e due no, anche se per cambiare il calcio basta un minuto.
Niente più passi indietro—
Domani la Fiorentina deve mantenere la continuità, evitando di fare passi indietro. Deve mettere in difficoltà giocatori e allenatore avversari. Lunedì ci aspetta una partita difficile, dobbiamo stare attenti perché si ricordano dei 5 gol presi all'andata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA