Nicolato: “Vanoli tira fuori il meglio dai giocatori. Parisi non ha paura”

"Il tempo gioca a favore della Fiorentina, si è trovato l'equilibrio giusto. Paolo è un allenatore che lavora, conosce bene i giocatori, e sa come tirare fuori il meglio da loro. Il posto che compete alla Fiorentina non è questo, ma ci sono delle stagioni che nascono così. La Fiorentina è una squadra abbastanza giovane, le difficoltà si risolvono col tempo. I viola hanno bisogno di risultati, e questo non aiuta la squadra ad essere completamente serena, è chiaro che possa subentrare dell'ansia. Il campionato è lungo, e la squadra ora capisce l'importanza dei momenti. Non credo ci sia il rischio di sottovalutare il momento"