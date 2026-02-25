Oggi, durante il Pentasport di Radio Bruno, Gianfranco Monti è intervenuto così in vista della sfida di Conference League di domani:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Conference occasione importante. Domani spero in Fazzini”
news viola
Monti: “Conference occasione importante. Domani spero in Fazzini”
Vi proponiamo le parole di Gianfranco Monti al Pentasport odierno.
Siamo entrati in quella fase in cui non dobbiamo mollare. In questo momento c'è da vincere: il Pisa ha buttato completamente via il primo tempo, poi il loro mister si è svegliato ma abbiamo vinto comunque. In conference abbiamo fatto un po' più fatica il primo tempo, poi non c'è stata partita: questa è la mentalità giusta.
Per mentalità intendo questo: anche se non è il calcio bello, noi abbiamo bisogno di punti: Piccoli si è impegnato ed è stato tutto il finale di partita a prendere pedate. La conference non la dobbiamo buttare via!
L'effetto Paratici—
Il mercato di gennaio l'ha fatto lui: di quei cinque giocatori, tre mi piacciono molto: Harrison, Fabbian... Anche Rugani che non è abituato a stare in queste zone della classifica può dare sia in campo che a livello di mentalità. Domani in campo voglio vedere Fazzini: la sua qualità mi piace tantissimo. Col Pisa è stato sfortunato, io credo molto in lui: mi piacerebbe vederlo in campo, vederlo esultare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA