Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Monti: “Conference occasione importante. Domani spero in Fazzini”

news viola

Monti: “Conference occasione importante. Domani spero in Fazzini”

Monti: “Conference occasione importante. Domani spero in Fazzini” - immagine 1
Vi proponiamo le parole di Gianfranco Monti al Pentasport odierno.
Redazione VN

Oggi, durante il Pentasport di Radio Bruno, Gianfranco Monti è intervenuto così in vista della sfida di Conference League di domani:

Siamo entrati in quella fase in cui non dobbiamo mollare. In questo momento c'è da vincere: il Pisa ha buttato completamente via il primo tempo, poi il loro mister si è svegliato ma abbiamo vinto comunque. In conference abbiamo fatto un po' più fatica il primo tempo, poi non c'è stata partita: questa è la mentalità giusta.

E sulle parole di Vanoli

Per mentalità intendo questo: anche se non è il calcio bello, noi abbiamo bisogno di punti: Piccoli si è impegnato ed è stato tutto il finale di partita a prendere pedate. La conference non la dobbiamo buttare via!

L'effetto Paratici

—  

Il mercato di gennaio l'ha fatto lui: di quei cinque giocatori, tre mi piacciono molto: Harrison, Fabbian... Anche Rugani che non è abituato a stare in queste zone della classifica può dare sia in campo che a livello di mentalità.  Domani in campo voglio vedere Fazzini: la sua qualità mi piace tantissimo. Col Pisa è stato sfortunato, io credo molto in lui: mi piacerebbe vederlo in campo, vederlo esultare.

 

 

Leggi anche
Segui “Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam
Fiorentina-Jagiellonia, giovedì ore 18:45: dove vederla in Tv e in streaming

© RIPRODUZIONE RISERVATA