Cinquini: “Pisa e Verona messe in difficoltà. Noto ancora un grande difetto”

Le parole dell'ex calciatore Oreste Cinquini sul momento della Fiorentina di Vanoli

Redazione VN 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 16:42)

La Fiorentina resta un cantiere aperto in un campionato complicato, ma con margini per tirarsi fuori dalla zona calda. È questa la fotografia scattata da Oreste Cinquini ai microfoni di Radio Sportiva.

«Veniamo da tre risultati positivi e da una vittoria difficilissima. Abbiamo messo squadre come Verona e Pisa in una posizione complicata, a 12 giornate dalla fine 15 punti sono tanti da recuperare. E abbiamo agganciato Cremonese e Lecce: anche questo conta a livello psicologico».

Il nodo, secondo Cinquini, resta però la continuità. «La Fiorentina fatica contro le squadre di bassa classifica, mentre contro le grandi scatta qualcosa. Abbiamo visto la vittoria di Bologna, poi la caduta a Cagliari. Bisogna stare attenti e dare seguito ai risultati per uscire da una zona pericolosa».

Spazio anche all’impatto dirigenziale di Fabio Paratici, ufficialmente operativo da poche settimane ma già presente nell’orbita viola da fine dicembre. «Credo che il suo arrivo abbia dato maggiore tranquillità allo staff tecnico e a tutte le componenti. Nel calcio sono importanti tutti, dal magazziniere a Kean. Serve serenità».

Cinquini ha poi ricordato le difficoltà ambientali vissute in stagione, tra lutti e momenti delicati: «È un’annata travagliata. Paratici è una figura di esperienza, ha vinto con la Juventus e lavorato al Tottenham. Può portare competenza e stabilità».