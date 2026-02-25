Oggi abbiamo sentito Eziolino Capuano, ospite al Pentasport di Radio Bruno, commentare la squadra in vista della partita di domani, focalizzandosi in particolare su Fabiano Parisi:
Capuano: “Parisi non una scoperta, ma una conferma da Nazionale”
Parisi non è una scoperta, ma la conferma di un gran giocatore. Gli ho voluto sempre bene, dal primo giorno: sono rimasto legato anche alla sua famiglia dopo la perdita del padre, gli sono rimasto vicino nell'era Pioli... Gioca con personalità, senza paura, con una tranquillità che i conferma che questo ragazzo possa arrivare tranquillamente in nazionale. Gioca con facilità esterno d'attacco e intermedio di centrocampo e le sue prestazioni crescono di continuo: diventa dunque imprevedibile e quando ha la palla tra i piedi, strappargliela è davvero difficile. Ovviamente lo vedo maturato dai tempi di Empoli anche se, dovendo compiere ancora 26 anni, è ancora giovane calcisticamente. Non molla mai, è sempre stato convinto dei suoi colori e vi assicuro che è innamorato della Fiorentina e non l'avrebbe mai cambiata.
Gli obiettivi che la Fiorentina non deve perdere di vista—
Il potenziale della Fiorentina non rispecchia questa classifica. L'avvio è stato disastroso ma si può e si deve riprendere. La Conference è e deve essere un obiettivo e, per me, la Fiorentina proverà a vincerla, anche perché, oltre al Crystal Palace, il livello delle squadre non è alto.
