Capuano: “Parisi non una scoperta, ma una conferma da Nazionale”

Le parole di Ezio Capuano al Pentasport di Radio Bruno.
Oggi abbiamo sentito Eziolino Capuano, ospite al Pentasport di Radio Bruno, commentare la squadra in vista della partita di domani, focalizzandosi in particolare su Fabiano Parisi:

Parisi non è una scoperta, ma la conferma di un gran giocatore. Gli ho voluto sempre bene, dal primo giorno: sono rimasto legato anche alla sua famiglia dopo la perdita del padre, gli sono rimasto vicino nell'era Pioli... Gioca con personalità, senza paura, con una tranquillità che i conferma che questo ragazzo possa arrivare tranquillamente in nazionale. Gioca con facilità esterno d'attacco e intermedio di centrocampo e le sue prestazioni crescono di continuo: diventa dunque imprevedibile e quando ha la palla tra i piedi, strappargliela è davvero difficile. Ovviamente lo vedo maturato dai tempi di Empoli anche se, dovendo compiere ancora 26 anni, è ancora giovane calcisticamente. Non molla mai, è sempre stato convinto dei suoi colori e vi assicuro che è innamorato della Fiorentina e non l'avrebbe mai cambiata. 

Gli obiettivi che la Fiorentina non deve perdere di vista

Il potenziale della Fiorentina non rispecchia questa classifica. L'avvio è stato disastroso ma si può e si deve riprendere. La Conference è e deve essere un obiettivo e, per me, la Fiorentina proverà a vincerla, anche perché, oltre al Crystal Palace, il livello delle squadre non è alto. 

 

 

