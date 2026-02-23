Nazione: “Parisi contro Tourè. Quel duello che può decidere la partita”

Uno dei temi tattici chiave di Fiorentina-Pisa sarà il duello individuale sulla corsia mancina viola tra Fabiano Parisi e Idrissa Tourè. Fisicamente la sfida sembra impari, visto che Parisi è più piccolo dell’avversario, ma tatticamente può rivelarsi vantaggiosa per la Fiorentina: l’esterno viola potrà farsi rincorrere e sfruttare la sua maggiore agilità e freschezza per incidere sui momenti chiave della partita.