Nazione: “Parisi contro Tourè. Quel duello che può decidere la partita”

La Nazione su Parisi e il duello di questa sera
Uno dei temi tattici chiave di Fiorentina-Pisa sarà il duello individuale sulla corsia mancina viola tra Fabiano Parisi e Idrissa Tourè. Fisicamente la sfida sembra impari, visto che Parisi è più piccolo dell’avversario, ma tatticamente può rivelarsi vantaggiosa per la Fiorentina: l’esterno viola potrà farsi rincorrere e sfruttare la sua maggiore agilità e freschezza per incidere sui momenti chiave della partita.

Vanoli può contare molto su Parisi, che grazie a serietà, duttilità e prestazioni convincenti ha ribaltato la concorrenza con Gosens, diventando ormai imprescindibile. Nonostante la fisicità e la potenza di Tourè, la maggiore velocità e dinamismo di Parisi potrebbero fare la differenza lungo la fascia. Lo scrive la Nazione.

