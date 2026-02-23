Giuliano contro Gipi: il derby Fiorentina-Pisa vissuto dai vignettisti

Giuliano, tifoso e vignettista fiorentino, non ha dubbi: la Fiorentina deve vincere il derby contro il Pisa. La posta in palio è altissima, un pareggio non accontenterebbe nessuno e, a suo dire, la rivalità tra le due città dura da secoli. Ricorda i suoi inizi da giovane a Tripoli, unico fiorentino tra migliaia di italiani, e come abbia vissuto le gioie dei primi scudetti viola da lontano. Da allora ha realizzato oltre 5.000 vignette sul calcio, spesso ispirate alle sconfitte della sua squadra, e non nasconde la sua passione per il gioco offensivo: «Datemi la palla e via all’attacco!». Il suo pronostico è netto: 3-1 per la Fiorentina, con gol di Mandragora su punizione e doppietta di Kean. Tra i giocatori che lo entusiasmano, cita Fagioli, capace di dare finalmente qualità e bel gioco.