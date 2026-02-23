Giuliano, tifoso e vignettista fiorentino, non ha dubbi: la Fiorentina deve vincere il derby contro il Pisa. La posta in palio è altissima, un pareggio non accontenterebbe nessuno e, a suo dire, la rivalità tra le due città dura da secoli. Ricorda i suoi inizi da giovane a Tripoli, unico fiorentino tra migliaia di italiani, e come abbia vissuto le gioie dei primi scudetti viola da lontano. Da allora ha realizzato oltre 5.000 vignette sul calcio, spesso ispirate alle sconfitte della sua squadra, e non nasconde la sua passione per il gioco offensivo: «Datemi la palla e via all’attacco!». Il suo pronostico è netto: 3-1 per la Fiorentina, con gol di Mandragora su punizione e doppietta di Kean. Tra i giocatori che lo entusiasmano, cita Fagioli, capace di dare finalmente qualità e bel gioco.
Giuliano contro Gipi: il derby Fiorentina-Pisa vissuto dai vignettisti
Dall’altra parte, Gipi, tifoso del Pisa, ammette subito la sconfitta morale: il Pisa ormai lotta per la salvezza e non ha grandi speranze contro la Viola. Ha scoperto il calcio tardi, a 59 anni, grazie a un abbonamento tv, innamorandosi della squadra e soprattutto dell’allenatore Luca D’Angelo. Nonostante le difficoltà della sua squadra, nutre affetto per singoli giocatori come Matteo Tramoni e segue la sua squadra con passione e nostalgia, pur accettando la realtà: pronostico 1-0 per il Pisa, gol di Tramoni. Per Gipi, il derby non richiede sfottò: i suoi tifosi sono già abbastanza “disgraziati” da soli.
Così, tra spirito battagliero, nostalgia e ironia, le due interviste raccontano l’amore per le rispettive squadre, le rivalità storiche e le aspettative per un derby che, per Giuliano, è un’occasione per festeggiare e per Gipi un testacoda inevitabile, con la speranza che i suoi possano almeno farsi valere sul campo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
