Tuttosport: “Fiorentina-Pisa, la gara che vale 9 punti. Ballottaggio nel mezzo”

Per il derby contro il Pisa tornano in campo i big della Fiorentina: Kean, De Gea, Dodo, Solomon dopo l’influenza, e forse Gudmundsson e Rugani, entrambi destinati alla panchina. Brescianini, escluso dalla lista Uefa, è fresco e pronto a dare il suo contributo nella volata salvezza. Vanoli, squalificato e sostituito in panchina dal vice Cavalletto, potrà fare ampio uso delle seconde linee che giovedì hanno vinto 3-0 in Conference League contro lo Jagiellonia. A sostenere la squadra ci sarà il pubblico del Franchi, con oltre 20.000 biglietti venduti.