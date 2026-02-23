Per il derby contro il Pisa tornano in campo i big della Fiorentina: Kean, De Gea, Dodo, Solomon dopo l’influenza, e forse Gudmundsson e Rugani, entrambi destinati alla panchina. Brescianini, escluso dalla lista Uefa, è fresco e pronto a dare il suo contributo nella volata salvezza. Vanoli, squalificato e sostituito in panchina dal vice Cavalletto, potrà fare ampio uso delle seconde linee che giovedì hanno vinto 3-0 in Conference League contro lo Jagiellonia. A sostenere la squadra ci sarà il pubblico del Franchi, con oltre 20.000 biglietti venduti.
Tuttosport: “Fiorentina-Pisa, la gara che vale 9 punti. Ballottaggio nel mezzo”
La rivalità con il Pisa affonda nella storia e va oltre il calcio, ma stavolta la posta in palio è altissima: Vanoli definisce il derby «un match che vale 9 punti» e raccomanda attenzione, lucidità ed equilibrio, qualità spesso mancanti negli scontri diretti precedenti come le sconfitte interne con Lecce, Verona, Cagliari, il ko a Parma e il pari subito al 94’ con il Torino. Kean guiderà l’attacco cercando il terzo gol consecutivo, mentre Fagioli sarà in cabina di regia.
Restano alcuni ballottaggi da sciogliere: Ndour o Fabbian per sostituire lo squalificato Mandragora, Harrison o Fazzini sugli esterni e Ranieri o Comuzzo in difesa. Tra i tifosi viola, l’attesa è palpabile: come sintetizza Carlo Conti, tifoso doc, «Meglio un Sanremo da record o la Fiorentina che si salva? Quest’ultima», a sottolineare quanto la posta in gioco superi ogni altra considerazione. Lo scrive Tuttosport.
