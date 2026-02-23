Polverosi avvisa De Gea e compagni: “Converrà aprire gli occhi su questo aspetto”

Alberto Polverosi, analizzando la forza del Pisa, avvisa la difesa della Fiorentina. Ecco la sua analisi sul Corriere dello Sport:
Il ricordo dell’andata deve mettere in guardia i viola. Finì zero a zero, ma il Pisa avrebbe meritato la vittoria. E ancora più attenzione servirà a De Gea e ai suoi compagni della difesa quando la squadra del giovanissimo Hiljemark si presenterà in area per i calci d’angolo. Arriverà gente con un fisico da corazziere: Touré (altezza 1,88 centimetri) ha segnato con un colpo di testa il primo gol pisano all’Arena Garibaldi contro la Cremonese; Durosinmi (1,92) di testa ha invece realizzato la sua prima rete in Italia; Canestrelli porta in area i suoi quasi due metri (1,95 per l’esattezza); Moreo si presenta con 191 centimetri ed è uno dei migliori colpitori di testa della Serie A. Considerando che sui calci piazzati a sfavore non è proprio il massimo della sicurezza, alla Fiorentina converrà aprire bene gli occhi. Il Pisa è una squadra che di partite ne ha perse tante, ma sbagliate poche. Gilardino aveva trasmesso forza e carattere a un gruppo di giocatori quasi mai sovrastati sul piano del gioco.
