Gazzetta ricorda: “Fagioli e quelle dichiarazioni di Andrea Pirlo sul ruolo”

La Gazzetta dello Sportcontinua ad analizzare la stagione di Nicolò Fagioli. In questo caso, ricorda delle dichiarazioni dell'allenatore che lo ha fatto esordire a Torino, Andrea Pirlo:
Il paragone con Andrea Pirlo - che tra l'altro è l'allenatore che l'ha fatto debuttare in mezzo ai grandi quando era alla Juventus, nella stagione 2020-21 - è molto impegnativo, ma l'allievo negli ultimi mesi ha fatto notevoli passi avanti per avvicinarsi al Maestro, diventato più centrale e più verticale. D'altronde lo stesso Pirlo lo aveva incoronato come suo erede designato qualche tempo fa: «Sa fare tutto e ha doti per eccellere in regia», aveva detto l'ex centrocampista in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Per diventarlo deve segnare un po' di più, intanto con le sue prestazioni vuole salvare la Fiorentina e magari convincere il ct Gennaro Gattuso a ridargli un'occasione in azzurro.
