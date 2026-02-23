CorSport: “Chi al posto di Mandragora? Dietro gioca Ranieri e non Comuzzo”

Viola News
Il Corriere dello Sport sulla formazione di oggi
Squadra che vince cambia il meno possibile. Vanoli è intenzionato a confermare in blocco, per quanto possibile, la formazione vista sabato scorso a Como. Con un'assenza obbligata: Mandragora, squalificato. Al suo posto pronto Ndour, con Fagioli in cabina di regia e Brescianini a completare il terzetto in mediana.

Dietro più Ranieri di Comuzzo per quanto riguarda la coppia di centrali, Parisi a sinistra e Dodo a destra. Davanti ancora Kean, con Harrison e Solomon favoriti sulle corsie. Un 4-1-4-1 ormai collaudato per andare all'assalto del Pisa, con un'arma in più dal giovedì di coppa: Fazzini, ormai recuperato e di nuovo dentro le rotazioni. Spingono per un posto tra i convocati anche i due convalescenti delle ultime settimane, Rugani e Gud. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

