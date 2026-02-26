Nazione: “Vanoli, guai a complicarsi la vita. Chiedere a Italiano e a Pioli”

La Nazione presenta Fiorentina-Jagiellonia

Redazione VN 26 febbraio 2026 (modifica il 26 febbraio 2026 | 10:40)

L’esame per la Fiorentina sarà soprattutto mentale prima ancora che tattico. Nonostante il netto 0-3 ottenuto all’andata contro lo Jagiellonia, Paolo Vanoli vuole evitare cali di concentrazione: il rischio maggiore è sottovalutare l’impegno, come già accaduto in passato nei ritorni delle sfide a eliminazione diretta. La storia recente europea dei viola è infatti segnata da rimonte subite o sfiorate, che impongono massima attenzione.

L'allenatore vuole evitare passi falsi, che peraltro nella recente storia europea del club dei Commisso si sono materializzati un po' troppo spesso nei match di ritorno di una fase a eliminazione diretta. Chiedere per avere conferme a Italiano e a Pioli.

Sul piano degli obiettivi, la posta in palio è l’accesso agli ottavi di finale di Conference League, che verranno sorteggiati a breve e si giocheranno tra il 12 e il 19 marzo. L’avversaria sarà una tra Strasburgo e Rakow, con in palio anche un premio UEFA da 800 mila euro. Un traguardo importante sia dal punto di vista sportivo sia economico, che renderebbe ancora più significativo il percorso europeo della squadra.

Per quanto riguarda la formazione, Vanoli dovrebbe confermare in gran parte l’undici visto in Polonia, dando fiducia a chi ha giocato l’andata. Dodò è pronto a tornare titolare, mentre restano alcuni dubbi in difesa e la conferma di Piccoli in attacco. I big come Fagioli e Gudmundsson partiranno inizialmente dalla panchina, mentre cresce l’attesa per l’esordio di Rugani, sempre più vicino dopo i buoni segnali arrivati dalla partitella con la Primavera. Lo scrive la Nazione.