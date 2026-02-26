Siemieniec (Jagiellonia): “Viola costretti a mettere i titolari, Mazurek un talento”

"Stiamo facendo la storia del nostro club". L'allenatore dello Jagiellonia Adrian Siemieniec è più che soddisfatto da quanto fatto vedere in campo a Firenze dai suoi calciatori. E nella conferenza stampa post-gara la esprime tutta la sua soddisfazione totale: "L'anno scorso siamo usciti col Betis, quest'anno con la Fiorentina, direi che non dobbiamo vergognarci del nostro percorso. Sono veramente orgoglioso dei miei ragazzi, abbiamo comunque fatto la storia, c'è mancato pochissimo per ribaltare tutto. Ovviamente complimenti a Vanoli e a tutta la Fiorentina per il passaggio del turno".