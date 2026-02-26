"Stiamo facendo la storia del nostro club". L'allenatore dello Jagiellonia Adrian Siemieniec è più che soddisfatto da quanto fatto vedere in campo a Firenze dai suoi calciatori. E nella conferenza stampa post-gara la esprime tutta la sua soddisfazione totale: "L'anno scorso siamo usciti col Betis, quest'anno con la Fiorentina, direi che non dobbiamo vergognarci del nostro percorso. Sono veramente orgoglioso dei miei ragazzi, abbiamo comunque fatto la storia, c'è mancato pochissimo per ribaltare tutto. Ovviamente complimenti a Vanoli e a tutta la Fiorentina per il passaggio del turno".
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Siemieniec (Jagiellonia): “Viola costretti a mettere i titolari, Mazurek un talento”
news viola
Siemieniec (Jagiellonia): “Viola costretti a mettere i titolari, Mazurek un talento”
Le parole del tecnico polacco dopo il 4-2 ottenuto al Franchi
Il tecnico polacco continua: "Volevamo rendere orgogliosi i nostri tifosi che ci hanno seguito in tanti anche stavolta e credo che ci siamo riusciti. Mazurek? E' stato incredibile, è un talento vero, immagino che adesso verrà seguito da tanti e che verrà chiamato dalla Nazionale. Io devo essere solo bravo a gestirlo ed a accompagnare la sua crescita. Prima della gara di andata scherzavo, ma credo che adesso in tanti si ricorderanno dello Jagiellonia. Abbiamo giocato una gran partita e costretto la Fiorentina a mettere i titolari per rientrare in partita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA