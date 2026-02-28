C'era malumore nell'area sulle condizioni di Solomon, e purtroppo non sono arrivare buone notizie. Entrato nella ripresa con lo Jagiellona, l'israeliano è dovuto uscire anticipatamente nel primo tempo supplementare per infortunio. Ecco il report medico della Fiorentina:
Solomon, brutte notizie dall’infermeria: c’è lesione. Il report medico
Ecco le condizioni di Solomon dopo l'infortunio con lo Jagiellonia
ACF Fiorentina comunica che, nella tarda mattinata di oggi, il calciatore Manor Solomon è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell'infortunio occorso durante la gara di Conference League Fiorentina-Jagiellonia di giovedì 26 febbraio.Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione tra I e II grado del muscolo retto femorale della coscia destra.
Quando dovrebbe tornare? Indicativamente dopo la sosta di fine marzo: per le lesioni di primo grado si aspettano in genere 1-2 settimane, quindi la tempistica dovrebbe essere leggermente più lunga, andando ad avvicinarsi al mese di stop.
