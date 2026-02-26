Viola News
Lezzerini, Solomon, Gosens: ecco il report sui tre viola infortunati

Il report del club gigliato su Lezzerini, Gosens e Solomon
La partita contro lo Jagiellonia è stata un vero incubo per la Fiorentina di Paolo Vanoli. Un incubo terminato con un soffertissimo passaggio del turno, ma anche con dei giocatori infortuni: Luca Lezzerini, Robin Gosens e Manor Solomon sono tutti usciti dal campo per dei problemi fisici. La Fiorentina ha comunicato con un report le condizioni dei tre calciatori:

Gosens ha riportato un trauma maxillo facciale, Solomon un risentimento al retto femorale della coscia destra, Lezzerini un risentimento al retto femorale della coscia destra.

