Allarme Fiorentina, si fa male Solomon: cosa è successo

Brutte notizie in casa Fiorentina, in questa serata disastrosa. Manor Solomon, nel tentativo di fare un'apertura per dare il là al contropiede per Dodò, si è fatto male. Il numero 19 ha lasciato subito il campo per fare spazio al rientro di Albert Gudmundsson. Una pessima notizia per Vanoli, che perde uno dei giocatori più interessanti della rosa.
