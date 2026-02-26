VIOLA NEWS news viola infortuni Allarme Fiorentina, si fa male Solomon: cosa è successo

Allarme Fiorentina, si fa male Solomon: cosa è successo

Brutte notizie per la Fiorentina, che perde Manor Solomon per infortunio: l'esterno è uscito a fine del primo tempo dei supplementari
Brutte notizie in casa Fiorentina, in questa serata disastrosa. Manor Solomon, nel tentativo di fare un'apertura per dare il là al contropiede per Dodò, si è fatto male. Il numero 19 ha lasciato subito il campo per fare spazio al rientro di Albert Gudmundsson. Una pessima notizia per Vanoli, che perde uno dei giocatori più interessanti della rosa.

