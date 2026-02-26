Luca Lezzerini, portiere di riserva di Conference League della Fiorentina, ha segnalato alla panchina viola un problema fisico occorsogli durante il primo tempo del playoff di ritorno contro lo Jagiellonia, chiuso sotto per 0-2.
Problemi per Lezzerini, rimane negli spogliatoi: dentro De Gea nella ripresa
Cambio obbligato per Vanoli che deve ricorrere allo spagnolo
Vanoli, riporta Sky Sport, ha subito attivato il riscaldamento di David De Gea, che ha preso il suo posto tra i pali nella ripresa. Ancora da chiarire le esatte condizioni di Lezzerini, le prime sensazioni, secondo l'emittente, sono di sospetto stiramento.
