Rifinitura Fiorentina: non ci sono De Gea e Solomon, i motivi delle assenze

Le ultime dal Viola Park prima della partenza per la Polonia

Redazione VN 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 11:31)

La Fiorentina ha svolto i classici 15' di allenamento aperto alla stampa nella giornata di vigilia del playoff di andata di Conference League contro i polacchi dello Jagiellonia: il gruppo di Vanoli manca di alcuni elementi importanti.

David De Gea è assente dall'allenamento di oggi a causa di una sub-lussazione del 3° dito della mano sinistra accusata nel corso dell’ultima sfida contro il Como, mentre Manor Solomon non si allena per via di una sindrome influenzale. I due, pertanto, non partiranno per la Polonia. Dato che Christensen non è in lista UEFA, non facendo parte delle tre aggiunte consentite (Solomon, Fabbian, Harrison), giocherà Lezzerini tra i pali.

Allo stesso modo di Christensen, anche Brescianini e Rugani, pur parte del gruppo, non possono partecipare alla gara, non essendo stati aggiunti alla lista per la Conference League. Il difensore si è intrattenuto a colloquio con Vanoli durante la seduta di allenamento.

Ci sono poi diversi Primavera aggregati alla squadra: gli ormai abituati Riccardo Braschi e Luis Balbo, ma anche il centrocampista Piergiorgio Bonanno, l'ala Gabriele Bertolini e i portieri Gianmaria Fei e Pietro Leonardelli.