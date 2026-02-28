Viola News
Ecco il report medico
Redazione VN

Oltre a Solomon, anche Lezzerini è uscito malconcio dalla sfida con lo Jagellonia. All'inizio della ripresa il portiere italiano ha lasciato spazio a De Gea per infortunio. Ecco il report medico:

ACF Fiorentina comunica che, nella tarda mattinata di oggi, Luca Lezzerini è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell'infortunio occorso durante la gara di Conference League Fiorentina-Jagiellonia di giovedì 26 febbraio.

Gli esami effettuati hanno evidenziato per Lezzerini una lesione di I grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Sia lui che Solomon hanno iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e saranno rivalutati nel corso dei prossimi giorni.

Quindi quanto sta fuori Lezzerini? Il grado è inferiore rispetto a quella di Solomon, ma la lesione c'è: ci si può aspettare il rientro entro 2/3 settimane.

