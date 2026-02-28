Oltre a Solomon, anche Lezzerini è uscito malconcio dalla sfida con lo Jagellonia . All'inizio della ripresa il portiere italiano ha lasciato spazio a De Gea per infortunio. Ecco il report medico:

Gli esami effettuati hanno evidenziato per Lezzerini una lesione di I grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Sia lui che Solomon hanno iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e saranno rivalutati nel corso dei prossimi giorni.