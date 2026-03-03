CorSport: “Kean, il più atteso, non ha mai tirato in porta. Delusione totale”

Il Corriere dello Sport su Moise Kean

Redazione VN 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 08:54)

È notte fonda in casa Fiorentina. La sconfitta contro l’Udinese rappresentava un’occasione d’oro per superare Lecce e Cremonese, ma la squadra di Vanoli ha offerto una prova spenta e senza carattere. Nel post gara il tecnico ha puntato il dito sull’atteggiamento più che sul modulo: «Non siamo nemmeno entrati in campo». I numeri confermano la crisi offensiva: settima gara di campionato senza segnare, cinque delle quali terminate con una sconfitta, e prima volta dal 29 settembre 2024 (contro l’Empoli) senza neppure un tiro nello specchio in Serie A.

Grande delusione per Moise Kean, capocannoniere viola con 9 reti, che non è riuscito a incidere in una sfida chiave. Solo due conclusioni tentate, entrambe con bassissimo indice di pericolosità (xG complessivo di 0,03), prima dell’uscita per un problema alla caviglia che ha lasciato spazio a Piccoli, anch’egli inefficace. Una battuta d’arresto inattesa per l’ex Juventus, reduce da tre gol consecutivi contro Torino, Como e Pisa, che avevano riacceso le speranze attorno al suo rendimento.

Le statistiche aggravano il quadro: è la prima sconfitta del 2026 in campionato senza segnare e la tredicesima nelle prime 27 giornate (5 vittorie, 9 pareggi), un dato superato in negativo solo nella stagione 2001/02 nell’era dei tre punti. Ora serviranno segnali immediati, a partire dalla prossima sfida contro il Parma, anche perché lo scontro diretto tra Lecce e Cremonese offre un’altra opportunità preziosa. Stavolta, davvero, non più fallibile. Lo scrive il Corriere dello Sport.