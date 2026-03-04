Viola News
Viviano: “Udine uno dei punti più bassi, comprese le parole post partita”

L'ex viola Emiliano Viviano parla così di una Fiorentina indecifrabile
L'ex viola Emiliano Viviano, intervenuto sul canale social Arena Sportium, ha parlato così del momento della Fiorentina:

Questo è uno dei punti più bassi in assoluto, compresa la comunicazione del post partita di Udine. La Fiorentina è una squadra incomprensibile. In Europa, in una partita inutile fuori casa, che non ho neanche guardato, vince 3-0. Al ritorno rischia di fare la più grande figura di m.... dell'universo. E a Udine gioca una partita indecente, non so veramente che dire.

