Viviano: “Udine uno dei punti più bassi, comprese le parole post partita”

L'ex viola Emiliano Viviano, intervenuto sul canale social Arena Sportium, ha parlato così del momento della Fiorentina:
Questo è uno dei punti più bassi in assoluto, compresa la comunicazione del post partita di Udine. La Fiorentina è una squadra incomprensibile. In Europa, in una partita inutile fuori casa, che non ho neanche guardato, vince 3-0. Al ritorno rischia di fare la più grande figura di m.... dell'universo. E a Udine gioca una partita indecente, non so veramente che dire.
