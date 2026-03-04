Maguire in Serie A? il difensore è stato condannato a 15 mesi di carcere

Harry Maguire è stato condannato a 15 mesi di reclusione. Il difensore del Manchester United nell’estate del 2020 visse una vacanza turbolenta insieme alla sua famiglia sull’isola greca di Mykonos, dove fu arrestato dopo un episodio avvenuto durante la permanenza sull’isola. Nelle scorse settimane il suo nome era stato anche accostato alla Fiorentina in chiave mercato
La condanna—
Il difensore è stato ritenuto colpevole dopo il verdetto emesso dalla giustizia greca. Maguire è stato condannato per tutti e tre i capi d’accusa: aggressione non grave, resistenza all’arresto e tentata corruzione, episodi legati a una presunta rissa. Il calciatore ha però sempre respinto con decisione ogni accusa.
