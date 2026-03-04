FOTO – Intanto De Gea festeggia la figlia: “Tanti auguri piccola mia”

Viola News
Ecco gli auguri di De Ge a sua figlia
Redazione VN

Un post di pochi minuti fa testimonia il quinto compleanno della figlia di De Gea. L'estremo difensore spagnolo augura a sua figlia un buon compleanno: "Buon compleanno, piccola mia. Papà sarà sempre qui a giocare con te. TI VOGLIO BENE". Qui sotto la foto che ritrae babbo e figlia insieme

