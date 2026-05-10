Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “De Rossi al Genoa? C’entra Fabio Paratici”. Il retroscena

La Nazione

Nazione: “De Rossi al Genoa? C’entra Fabio Paratici”. Il retroscena

Paratici, De Rossi grafica
Difficile possa riuscirci, resta il fatto che oggi al Franchi arriverà quel De Rossi che la Fiorentina avrebbe potuto allenarla in passato e anche nel presente
Redazione VN

In principio è stato Sarri. Poi Grosso. Oggi è il turno di Daniele De Rossi. Nelle ultime settimane i tifosi viola hanno visto arrivare al Franchi tre degli allenatori più accostati (o sognati nel caso di Sarri) alla panchina della Fiorentina. E’ chiaramente un gioco. Una sorta di fanta-allenatore quando ancora la stagione deve arrivare al termine e Paolo Vanoli prova a difendere il suo posto con le unghie e con i denti. Difficile possa riuscirci, resta il fatto che oggi al Franchi arriverà quel De Rossi che la Fiorentina avrebbe potuto allenarla in passato e anche nel presente.

De Rossi

—  

Lo ha detto lui stesso nella conferenza stampa di presentazione del match. «Paolo è un amico. E’ stato bello iniziare insieme, eravamo anche intrecciati su chi poteva andare di qua o di là tra Genoa e Fiorentina, abbiamo trovato due grandi realtà, due belle piazze che è giusto stiano in Serie A». Conferma del fatto che De Rossi sia stato in corsa anche per il dopo Pioli.

Paratici

—  

Scelte più o meno concomitanti e qualche spiffero circolato nel corso dei mesi ha raccontato che sia stato proprio l’attuale ds viola Fabio Paratici, all’epoca al Tottenham, a suggerire il nome di DDR per la panchina del Grifone. Un consiglio e niente più. Che dimostra sicuramente stima professionale. Lo scrive la Nazione.

Leggi anche
CorSport: “Fiorentina non convinta di puntare su Piccoli la prossima stagione”
Gazzetta: “Paolo Vanoli lascerà Firenze e la Fiorentina per questi motivi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA