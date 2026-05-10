La Gazzetta dello Sportsul futuro di Paolo Vanoli. «Sono venuto qui con un solo obiettivo, raggiungere la salvezza. Sul futuro toccherà alla società valutare e decidere», ha detto più volte l'allenatore della Viola, che ha sempre fatto parlare i numeri.
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Gazzetta: “Paolo Vanoli lascerà Firenze e la Fiorentina per questi motivi”
«Sono venuto qui con un solo obiettivo, raggiungere la salvezza. Sul futuro toccherà alla società valutare e decidere», ha detto più volte Vanoli
Vanoli—
Il suo percorso è stato apprezzato, soprattutto perché ha dovuto gestire anche l'emergenza, in particolare la lunga assenza di Moise Kean, indisponibile pure contro il Genoa, però a Firenze c'è aria di rivoluzione, a tutti i livelli.
L'addio—
Dopo una stagione di transizione, che i tifosi hanno patito parecchio, e l'arrivo a febbraio di un nuovo direttore sportivo, soffia forte il vento del cambiamento per aprire un nuovo ciclo e mettersi alle spalle quest'annata.
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