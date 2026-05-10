Circa 19mila spettatori attesi, il cielo plumbeo sopra Firenze e una domanda che aleggia sul Franchi molto più della pioggia prevista: come reagirà il popolo viola se oggi arriverà la salvezza matematica? Nel penultimo appuntamento casalingo, la Fiorentina si gioca la possibilità di chiudere il discorso dopo mesi complicatissimi, ma l’atmosfera resta fredda. Il dato previsto per il pubblico fotografa il malcontento che da inizio anno accompagna società e squadra.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Il Franchi e la Fiesole reagiranno così alla salvezza della Fiorentina”
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Nazione: “Il Franchi e la Fiesole reagiranno così alla salvezza della Fiorentina”
Una domanda che aleggia sul Franchi molto più della pioggia prevista: come reagirà il popolo viola se oggi arriverà la salvezza matematica?
Il meteo, poi, farà la sua parte: con la pioggia annunciata molti tifosi preferiranno restare a casa, contribuendo a rendere ancora meno caldo un Franchi che ha spesso alternato silenzi e mugugni. Ma il vero interrogativo riguarda ciò che accadrà dopo il 90’.
La sensazione è che il tifo voglia rimandare ogni resa dei conti all’ultima di campionato con l’Atalanta, che già si preannuncia come il teatro della contestazione più dura. Non è escluso, però, che già oggi possa arrivare un primo segnale: un antipasto della protesta destinata a chiudere una stagione che Firenze vuole solo lasciarsi alle spalle. Lo scrive la Nazione.
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