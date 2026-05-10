Nazione: “Il Franchi e la Fiesole reagiranno così alla salvezza della Fiorentina”

Circa 19mila spettatori attesi, il cielo plumbeo sopra Firenze e una domanda che aleggia sul Franchi molto più della pioggia prevista: come reagirà il popolo viola se oggi arriverà la salvezza matematica? Nel penultimo appuntamento casalingo, la Fiorentina si gioca la possibilità di chiudere il discorso dopo mesi complicatissimi, ma l’atmosfera resta fredda. Il dato previsto per il pubblico fotografa il malcontento che da inizio anno accompagna società e squadra.

Il meteo, poi, farà la sua parte: con la pioggia annunciata molti tifosi preferiranno restare a casa, contribuendo a rendere ancora meno caldo un Franchi che ha spesso alternato silenzi e mugugni. Ma il vero interrogativo riguarda ciò che accadrà dopo il 90’.