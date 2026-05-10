CorSport: “Fiorentina, la salvezza è un’impresa. Poteva andare peggio, molto peggio”

Dal Genoa a Marassi (partita del debutto di Vanoli sulla panchina viola) al Genoa al Franchi, per la Fiorentina è il momento di chiedere definitivamente i conti

Redazione VN 10 maggio 2026 (modifica il 10 maggio 2026 | 08:42)

La Fiorentina cerca la salvezza. Vanoli ci prova con Piccoli, al rientro (la certezza solo alla comunicazione delle formazioni ufficiali) dopo aver saltato le ultime due per un problema all’adduttore sinistro, lasciando ruolo e consegne da centravanti a Gudmundsson, che centravanti non è e stavolta il posto se lo gioca con Solomon sulla fascia sinistra (almeno in partenza), casa sua chissà quanto gradita nella formula scelta dal tecnico varesino dal 21 dicembre e dall’Udinese in avanti.

Quella con Parisi che torna titolare sull’altra corsia esterna a distanza di un mese e mezzo e con i due mediani a sostegno di Fagioli regista. Ma men che mai in quest’occasione è questione di sistema di gioco, o di disposizione in campo se uno è allergico agli schemi, quanto piuttosto di assemblare una prestazione all’altezza del compito.

Dal Genoa a Marassi (partita del debutto di Vanoli sulla panchina viola) al Genoa al Franchi, per la Fiorentina è il momento di chiedere definitivamente i conti, blindare la permanenza in Serie A e dare sostanza a quella che - se uno ripensa a tutto ma proprio tutto - è un’impresa. Perché poteva andare peggio. Molto peggio. Lo scrive il Corriere dello Sport.