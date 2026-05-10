Gazzetta: “La Fiorentina spera di ottenere la salvezza contro un Genoa appagato”

Per il Genoa è già diventata aritmetica, alla Fiorentina manca ancora un punto per scrivere la parola fine a una stagione sciagurata, che i tifosi sperano di dimenticare in fretta

Redazione VN 10 maggio 2026 (modifica il 10 maggio 2026 | 08:28)

L'inizio è stato identico, il finale sarà quasi sicuramente diverso. Paolo Vanoli e Daniele De Rossi hanno esordito sulle panchine della Fiorentina e del Genoa lo stesso giorno, uno contro l'altro: finì 2-2 a Marassi, un punticino utile a dare almeno una piccola scossa a una classifica deprimente.

Non fu certo la sfida della svolta, quella che però c'è stata poi per tutte e due le squadre, partite rispettivamente da 4 e 6 punti e arrivate a tre giornate dalla fine allo stesso obiettivo, la salvezza. Per il Genoa è già diventata aritmetica, alla Fiorentina manca ancora un punto per scrivere la parola fine a una stagione sciagurata, che i tifosi sperano di dimenticare in fretta. Un punto che in casa viola sperano di acciuffare già oggi pomeriggio contro una squadra teoricamente appagata e contro un allenatore che in tanti s'aspettano di vedere al Franchi con continuità nel 2026-27.

La risalita targata De Rossi non è passata inosservata ed è lui, insieme a Fabio Grosso, il candidato forte per la successione a Paolo Vanoli, che nonostante la salvezza è destinato a salutare. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.