CorFio: “Fiorentina, emergenza attacco. La squadra non segna più”

Al di là della salvezza, la squadra sente di avere un debito verso i tifosi, profondamente delusi da una stagione negativa e ricca di amarezze

Redazione VN 10 maggio - 08:14

La Fiorentina arriva alla sfida contro il Genoa con grandi problemi offensivi: nelle ultime due partite non ha segnato e anche oggi rischia di giocare senza un vero centravanti. Kean è indisponibile, mentre Piccoli è convocato ma non al meglio e potrebbe partire dalla panchina. In caso di forfait, Gudmundsson sarà ancora adattato al centro dell’attacco tra Parisi e Solomon, mentre con Piccoli titolare l’islandese tornerebbe in una posizione più naturale.

Il problema principale però riguarda il gioco della squadra, giudicato lento, prevedibile e poco incisivo. La manovra offensiva fatica a creare occasioni, nonostante i tentativi di Fagioli di dare qualità e ritmo. Dopo la sosta per le Nazionali, la Fiorentina ha segnato più di una rete soltanto contro il Crystal Palace, evidenziando limiti di intensità, velocità e cattiveria negli ultimi metri.

Al di là della salvezza, la squadra sente di avere un debito verso i tifosi, profondamente delusi da una stagione negativa e ricca di amarezze. Dopo il pesante ko contro la Roma, nelle ultime gare contro Genoa, Juventus e Atalanta non saranno più accettabili passi falsi: la Fiorentina è chiamata almeno a chiudere il campionato con dignità e una reazione d’orgoglio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.