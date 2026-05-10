Nazione: “Basta così, un punto e chiudiamo tutto. Ma serve anche l’orgoglio”

La Fiorentina ha bisogno di almeno un punto contro il Genoa per conquistare definitivamente la salvezza e chiudere una stagione complicata. Solo dopo la certezza matematica della permanenza in Serie A si potrà iniziare a parlare concretamente del futuro e delle mosse del direttore sportivo Paratici per ricostruire la squadra. Per ora l’obiettivo resta evitare di essere risucchiati nella lotta finale per non retrocedere.

La squadra di Vanoli è chiamata a reagire dopo il pesante 4-0 subito contro la Roma, ritrovando soprattutto solidità difensiva, elemento chiave della precedente serie positiva di dieci risultati utili consecutivi. In attacco tornerà Piccoli, mentre Gudmundsson sarà schierato in una posizione più favorevole. Importante anche il recupero di Parisi, utilizzato in un ruolo offensivo sulla fascia destra che era mancato molto nell’equilibrio tattico viola. Di fronte ci sarà un Genoa già salvo grazie al lavoro di De Rossi, nonostante alcune assenze importanti.