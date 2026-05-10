CorSport: “Fiorentina non convinta di puntare su Piccoli la prossima stagione”

Oggi serve la Fiorentina che è stata da febbraio e, soprattutto, nelle sette partite precedenti alla trasferta di Roma, quelle in cui De Gea e compagni hanno messo insieme tredici punti, vincendo a Cremona e Verona, vincendo contro la Lazio, pareggiando (e recriminando) con i campioni d’Italia dell’Inter, insomma facendo per un piccolo, fondamentale pezzo di percorso ciò che si pensava potessero fare per l’anno intero e che invece è stato clamorosamente disatteso: un punto oggi e i pensieri brutti svaniscono.