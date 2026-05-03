La permanenza di David De Gea alla Fiorentina è tutt'altro che sicura. Così scrive Repubblica Firenze secondo cui davanti al club viola si aprirebbero due strade in caso di addio dello spagnolo. Ecco quanto si legge sul quotidiano:
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Le due alternative per la Fiorentina in caso d’addio di De Gea”
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Repubblica: “Le due alternative per la Fiorentina in caso d’addio di De Gea”
La Fiorentina potrebbe dare fiducia a Martinelli che sta facendo bene con la maglia della Sampdoria oppure affidarsi a un portiere esperto e mandare il giovane un'altra volta in prestito
O quella intrigante di promuovere Martinelli primo portiere, o quella più realistica di cercare un profilo che garantisca la prossima stagione il passaggio tra un totem come De Gea e il futuro in casa, con Martinelli magari atteso da un altro prestito, non in Serie B ma in Serie A in una squadra di medio bassa classifica per osservarne ancora la crescita. In tal senso comunque gli ultimi sei mesi di Tommaso alla Sampdoria sono stati ottimi e le parate di Martinelli hanno consentito ai blucerchiati di salvarsi senza patemi. Sampdoria che dal canto suo non disdegnerebbe di avere Martinelli un altro anno a Genova, magari nuovamente in prestito e dall’inizio dell’anno. Discorsi però ancora prematuri. Sia la Fiorentina che De Gea hanno voglia di chiudere al meglio la stagione, già da domani sera a Roma in una partita che può consegnare non solo virtualmente ma anche aritmeticamente la salvezza.
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