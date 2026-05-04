Nazione: “Dodò contro Wesley, la sfida sotto gli occhi di Ancelotti”

La sfida nella sfida di Roma-Fiorentina sarà tutta sulla corsia destra, dove si incroceranno Dodò e Wesley

Redazione VN 4 maggio 2026 (modifica il 4 maggio 2026 | 10:04)

La sfida nella sfida di Roma-Fiorentina sarà tutta sulla corsia destra, dove si incroceranno Dodò e Wesley. Un duello ad altissima velocità che potrebbe risultare decisivo, visto che entrambi i giocatori interpretano il ruolo con caratteristiche offensive e grande spinta, in una partita che promette intensità e continui ribaltamenti di fronte.

La situazione tattica nasce anche dalle scelte di Gian Piero Gasperini, che ha dovuto adattare la Roma per alcune assenze e cambi di ruolo: sulla sinistra si sono alternati giocatori come Angelino e Tsimikas, mentre Wesley è stato spesso dirottato fuori posizione. In questo contesto, il brasiliano giallorosso si ritroverà di fronte proprio Dodò, in un confronto diretto che potrebbe attirare anche l’attenzione del CT del Brasile Carlo Ancelotti in vista delle scelte per il Mondiale.

Entrambi i terzini arrivano alla sfida con motivazioni importanti: Wesley ha mostrato una stagione discreta e cerca conferme, mentre Dodò, pur con un rendimento meno continuo, ha spesso raggiunto picchi di qualità elevati. Con il contratto ancora in bilico e il futuro da definire, il brasiliano della Fiorentina punta a una serata di alto livello per mettersi in mostra proprio nello scontro diretto con il rivale giallorosso. Lo scrive la Nazione.