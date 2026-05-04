Il Forest di Milenkovic strapazza il Chelsea. Ora testa al sogno europeo

Solo poche settimane fa la stagione del Nottingham Forest di Nikola Milenkovic sembrava appesa ad un filo. Al City Ground lo spettro della retrocessione si era fatto vivo, e la campagna in Europa League non decollava. Poi il quarto tecnico in stagione, Vitor Pereira, ha trovato la quadra. Un 4-4-2 efficace, che ha permesso al Forest di centrare 8 risultati utili di fila, e sognare in Europa.