Solo poche settimane fa la stagione del Nottingham Forest di Nikola Milenkovic sembrava appesa ad un filo. Al City Ground lo spettro della retrocessione si era fatto vivo, e la campagna in Europa League non decollava. Poi il quarto tecnico in stagione, Vitor Pereira, ha trovato la quadra. Un 4-4-2 efficace, che ha permesso al Forest di centrare 8 risultati utili di fila, e sognare in Europa.
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Il Forest di Milenkovic strapazza il Chelsea. Ora testa al sogno europeo
Il Forest di Milenkovic continua a volare. Batte il Chelsea a Londra, ed adesso sogna una finale europea
Che momento—
Oggi è arrivato un successo per 1-3 contro il Chelsea, con Milenkovic titolare come sempre. 3 punti che permettono al Forest di avvicinarsi sensibilmente alla salvezza. Adesso la testa va alla sfida di giovedì, dove il F0rest deve difendere l'1-0 ottenuto contro l'Aston Villa, per centrare una incredibile finale di Europa League.
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