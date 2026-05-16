Ex viola: Amatucci convince, il Las Palmas si impone con l’Almeria e sogna la Liga

Il giovane centrocampista del Las Palmas, in prestito dalla Fiorentina, Lorenzo Amatucci oggi ha trionfato sul campo dell'Almeria.

Il giovane centrocampista del Las Palmas, in prestito dalla Fiorentina, Lorenzo Amatucci sogna la Liga. Il classe 2004, infatti, oggi ha trionfato con "los amarillos" in trasferta per 2-1 contro l'Almeria, con il Las Palmas che rimane così attaccato al treno promozione. Sono 69 al momento i punti della squadra delle Isole Canarie, attualmente in piena zona playoff ed a -2 dal secondo posto. Amatucci oggi ha giocato tutti i novanta minuti.