Il giovane centrocampista del Las Palmas, in prestito dalla Fiorentina, Lorenzo Amatucci sogna la Liga. Il classe 2004, infatti, oggi ha trionfato con "los amarillos" in trasferta per 2-1 contro l'Almeria, con il Las Palmas che rimane così attaccato al treno promozione. Sono 69 al momento i punti della squadra delle Isole Canarie, attualmente in piena zona playoff ed a -2 dal secondo posto. Amatucci oggi ha giocato tutti i novanta minuti.
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Ex viola: Amatucci convince, il Las Palmas si impone con l’Almeria e sogna la Liga
Il giovane centrocampista del Las Palmas, in prestito dalla Fiorentina, Lorenzo Amatucci oggi ha trionfato sul campo dell'Almeria.
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