Anderson è stato una meteora viola che non ha lasciato il segno in maglia Fiorentina. Eccolo nell'amichevole delle ex glorie United.

Anderson Luís de Abreu Oliveira, conosciuto semplicemente come Anderson, è stato una meteora viola che non ha lasciato il segno in maglia Fiorentina. Oggi l'ex centrocampista è irriconoscibile, eccolo alle prese con l'OGFC (una squadra di calcio di recente formazione creata da leggende della Premier League provenienti dal Manchester United) e il Suwon Samsung Legends della Corea del Sud.