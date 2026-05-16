Brutte notizie per l'Udinese e per l’ex Fiorentina Nicolò Zaniolo. Il trequartista non sarà a disposizione per il finale di stagione a causa di un problema fisico.
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VIOLA NEWS altre news ex viola Zaniolo ai box, stagione finita! L’Udinese spiega: “Ha un problema fisico”
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Zaniolo ai box, stagione finita! L’Udinese spiega: “Ha un problema fisico”
Nicolò Zaniolo non sarà a disposizione di Runjaic per le ultime due gare dell'Udinese: l'ex viola ha un "problema fisico"
Questo il comunicato diffuso dal club friulano:
“Udinese Calcio comunica che Nicolò Zaniolo, a causa di una lombalgia, dovrà rimanere fermo 15 giorni. Il calciatore ha iniziato l’iter riabilitativo ma non recupererà in tempo per disputare le ultime gare del campionato”.
La stagione dell’ex viola si chiude quindi in anticipo, con Zaniolo costretto a fermarsi proprio nelle ultime settimane del campionato.
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